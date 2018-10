Le sel de cuisine et ses multiples utilisations

Aujourd'hui, Hubert ne nous parle pas du bicarbonate de soude dans le ménage mais de l'utilisation du chlorure de sodium, ou pour parler plus simplement du sel de cuisine. Attention car il y a sel et sel, il ne faut pas confondre le sel de cuisine et le sel de pâmoison.

Le sel de pâmoison

Le sel de pâmoison, c'est ce que respiraient les dames qui tombaient en pâmoison au moindre problème, qui se pâmaient. "Pâmer" est devenu "pomme", d'où tomber dans les pommes. En fait on faisait respirer des sels à base d'ammoniaque, du carbonate d'ammoniaque à l'odeur très prenante, qui, pour faire simple, redonnaient un coup de fouet... Et non du chlorure de sodium, notre sel de cuisine. Au XIXe siècle, les dames tombaient aussi rapidement dans les pommes car pour avoir une taille de guêpe, elles portaient des corsets très serrants et qui les empêchaient de respirer. C'était une torture permanente!

Le sel de cuisine peut aussi être utilisé autrement que pour relever les aliments. Il peut faire de véritables miracles dans une maison. Pour nettoyer, d'abord. Une casserole qui a brûlé et qui n'est pas facile à nettoyer, tapissez le fond de casserole de sel fin, laissez agir quelques heures... et la casserole se nettoiera très facilement!

Vin rouge et fleurs

Contre les taches cela marche vraiment, notamment pour le vin rouge c'est connu. Mais il faut bien frotter pour que cela s'imprègne, il faut laisser sécher, enlever le surplus puis laver et la tache aura disparu. Même chose pour nettoyer les tasses noircies par le thé ou le café. Mettez donc un peu de sel dessus, laissez reposer et ensuite lavez, c'est tout. Ce truc fonctionne également avec les résidus graisseux dans les ustensiles en alu.

Parfois, les fleuristes donnent un petit sachet de produit sensé faire durer plus longtemps les fleurs. Si vous n'en n'avez pas et que vous souhaitez quand même que votre chérie garde plus longtemps le bouquet, ajoutez une pincée de sel dans votre vase.

Sur la bougie

Plus étonnant si on coupe l'électricité cet hiver le sel vous sera utile... S'il faut s'éclairer à la bougie et si vous voulez qu'elle se consume moins vite, il faut frotter la mèche de la bougie avec du sel de cuisine, qui va ralentir la combustion et empêcher la bougie de se consumer trop vite. En plus, avec cette astuce, la cire a tendance à moins couler.

Finalement c'est une réhabilitation du sel que l'on décrit tellement nocif pour la santé. En effet, pour les aliments, trop de sel ce n'est pas bon. Pourtant question santé, on peut aussi en parler, le sel peut surprendre. Il n’a pas son pareil pour nettoyer la peau et la rendre douce. Pour se gargariser contre les maux de gorges. En bain de pied pour rebooster les pieds fatigués. Pour avoir les dents blanches, du sel. Ou encore du sel pour atténuer les piqûres d'orties...