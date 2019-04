Le gel anti-bactérien et ses multiples utilisations

Hubert va nous apprendre comment utiliser de façon inattendue du gel désinfectant pour faire face à certaines situations désespérées... Par exemple face à des toilettes qui ne sont pas propres, la situation peut se trouver dans le petit pot de gel antibactérien, ce qu'il y a maintenant dans tous les corridors des hôpitaux pour nettoyer vos mains.

Un mélange d'eau et d'éthanol

Ce gel antibactérien est un mélange d'eau et d'éthanol. Il suffit d'en mettre un peu sur un coton ou Kleenex, de frotter la planche et la voilà désinfectée. Vous pouvez maintenant sans crainte vous asseoir dessus et faire votre affaire à votre aise...

Mais ce gel peut nous rendre des tas de services pendant le voyage. Il fait chaud, vous transpirez, dans ce cas du gel sur un Kleenex que vous passez sous les bras, c'est un parfait déodorant et en plus vous aurez une merveilleuse sensation de fraîcheur. Des lunettes propres, c'est important pour conduire : le gel les nettoie parfaitement et ne laisse aucune trace.

Un bouton infecté à cause de bactéries, ça fait mal! Si vous êtes loin d'une pharmacie, vous pouvez appliquer localement du gel, cela va vous soulager... Cela calme aussi les piqûres de moustique. Parfois, arracher un sparadrap c'est douloureux, heureusement, on peut dissoudre l’adhésif en douceur en massant du gel antibactérien sur les zones qui collent. Après quelques secondes, il se décollera très facilement.

Combat les germes lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions

Cela ne vaut pas le bicarbonate de soude même si le gel enlève les traces de laque qui résistent ou les traces de doigts sur les miroirs...

C’est aussi la solution système D quand vos cheveux sont gras et que vous n’avez rien sous la main. Bien sûr on peut remplacer du shampoing sec par du bicarbonate, mais vous n'en n'avez pas toujours en déplacement et que vos cheveux ont besoin d’un rafraîchissement express! Dans ce cas, mettez un peu de désinfectant pour les mains sur le bout de vos doigts et massez-les doucement sur les racines grasses.

Le conseil est donc d'en avoir sur soi. Evidemment un petit flacon dans un sac ne prend pas de place et bien sûr le gel antibactérien ne remplacera jamais un lavage des mains à l’eau savonneuse dans les règles de l’art! Cependant, massé quelques instants soigneusement sur les mains, il combat les germes vaillamment lorsque l’on n’a pas d’autre solution.