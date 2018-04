L'ortie et ses bienfaits pour la santé

La semaine passée, Hubert a évoqué les nombreuses qualités de l'ortie. En effet, l'ortie est un très bon insecticide et un fertilisant naturel. Mais ses qualités ne s'arrêtent pas là.

Ses composants en font un trésor de bienfaits pour la santé. L’ortie contient énormément de protéines et de vitamines C et A. Elle est riche en fer, en silice, en potassium, en magnésium et en calcium. Tout cela a des propriétés anti-inflammatoires, détoxifiantes ou antioxydantes. Nos anciens l'utilisaient pour se soigner. Et pour se nettoyer après l'hiver, rien ne vaut une cure de jus d'ortie. L’ortie est aussi un tonique général qui stimule le métabolisme. Aujourd'hui, la science a réhabilité l'ortie. De nombreuses thèses universitaires, notamment en pharmacie, sont consacrées aux effets de l'ortie sur notre corps.

L'ortie, présente sous différentes formes

Nicholas Culpeper, un médecin anglais du XVIIe siècle, la recommandait pour purifier le sang, lutter contre les hémorragies et même soigner les maladies des voies respiratoires. Les légionnaires romains se fouettaient à l'ortie pour soigner leurs jambes fatiguées ou contre les douleurs articulaires. Aujourd'hui, on utilise l'ortie sous forme de gélules, de cataplasme ou de tisane qui sont bénéfiques pour une série de maux, en passant par les douleurs musculaires et articulaires, les troubles urinaires, les allergies, les irritations cutanées, ou les problèmes digestifs.

Vous pouvez réaliser ces tisanes vous-même. Pour ce faire, faites sécher les feuilles, de préférence non polluées, et laissez-les simplement dans un sachet de thé en papier. Ajoutez-y de l'eau très chaude, laissez tirer une dizaine de minutes et vous pouvez boire. La tisane d’ortie s’achète aussi en vrac et en herboristerie.

Demandez l'avis d'un professionnel de la santé

Les orties ne présentent aucun risque pour la plupart des personnes, mais elles peuvent réagir de façon dangereuse avec certains médicaments ou pathologies. On déconseille les orties en cas de problèmes cardiaques ou rénaux, aux femmes enceintes et aux enfants. Avant de vous lancer dans des cures absolues, n'oubliez pas de demander l'avis d'un professionnel de la santé.

L’ortie est également réputée pour lutter contre l’acné, les ongles cassants, la chute des cheveux, les pellicules et réguler les peaux et cheveux gras. Bref, elle est aussi universelle que le bicarbonate de soude!