L'alcool ménager : efficace dans de nombreux domaines

Hubert, à notre grande surprise, a décidé de nous parler des bienfaits de l'alcool. De l'alcool ménager bien sûr... A la base, c'est la même chose que l'alcool à brûler, mais en fait, la différence est une question de confort. En effet, l'alcool ménager est de l'alcool à brûler qui a été dénaturé afin que son odeur soit moins puissante. Ce qui en fait un produit plus adapté à l'entretien de l'intérieur de la maison.

L'alcool ménager, un produit naturel utilisé depuis très longtemps

L'alcool ménager est un produit naturel utilisé depuis la nuit des temps, ce n'est pas cher. C'est un détergent ultra-performant qui est aussi désinfectant, nettoyant, dégraissant et détachant. Il est utilisable sur de nombreux types de surface, des miroirs en inox en passant par le plastique et le carrelage. Sans oublier les tissus. C'est génial pour nettoyer une tache de peinture acrylique ou de feutre sur le lino... C'est parfait pour venir à bout des tâches d'encre, de graisse, de vin, de chocolat, de cire, de colle, d'herbe fraîche, de maquillage, de purée de carottes… Tamponnez les taches une à une avec un chiffon imbibé. Rincez et nettoyez comme d'habitude. Dans votre seau d'eau chaude, ajoutez 10% d'alcool ménager. Vos sols brilleront comme jamais et seront désinfectés à 100%. Il est aussi très efficace dans bien d'autres domaines...

Récupérer des bocaux de confiture et dégivrer votre pare-brise

Par exemple, si vous faites des confitures et que vous récupérez des bocaux, c'est parfois difficile d'enlever la vieille étiquette... Dans ce cas-là, l'alcool facilite le travail, il enlève toutes les traces de colle. Parfois un verre ou une carafe devient terne, cela retrouve son éclat en le frottant avec de l'alcool. Voici l'hiver, rien de mieux donc pour dégivrer les vitres ou pour fabriquer vous-même un liquide qui nettoie les vitres et qui ne gèle pas. Un mélange avec 20% d’alcool vous permet déjà de résister à un gel de -11°C ( soit 1L d’alcool dans 4L d’eau).

L’alcool est, à lui seul, un super et puissant dégraissant. Il ne sert donc à rien d’ajouter un autre produit. Vous pouvez aussi remplir avec ce mélange un petit pulvérisateur à main, il vous sera utile pour dégivrer votre pare-brise et portières collées par le gel. Vous pouvez en pulvériser votre pare-brise le soir pour le protéger du givre. L'alcool ménager permet même de désinfecter les plaies et de les cicatriser. Mais attention, prenez soin de bien le diluer dans une solution à 10% avant de l'appliquer sur votre peau...