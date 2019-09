Huile de lin, huile de Sumatra ou huile de teck : le danger des huiles siccatives

Savez-vous ce qu’est la combustion spontanée ? Il s’agit de cette faculté qu’ont certains matériaux à s’enflammer spontanément. L’auto combustion, c’est quand cela s’enflamme sans briquet n’y allumettes. Cela peut arriver avec certaines huiles, du charbon de bois, de la farine de poisson ou certains aliments en poudre. Plus étonnant, le corps humain pourrait lui aussi entrer en combustion spontanée.

En effet, cela existerait bel et bien. On explique mal le phénomène, qui est rarissime mais qui existe. Le dernier cas suspecté aurait eu lieu dans l’Oklahoma… Il n’y a aucune preuve d’incendie volontaire, mais vous serez rarement confronté à ce problème. Par contre, dans votre poubelle vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Un chiffon imbibé d’huile de lin par exemple risque de brûler spontanément et risque là bel et bien de faire des dégâts.

Pour restaurer un vieux meuble, vous pouvez notamment acheter de l’huile de Sumatra. Elle redonne vie aux meubles vernis. Soyez prudents à ce moment-là car les huiles siccatives, les huiles qui sèchent, peuvent s’enflammer spontanément. On les rencontre plus souvent que l’on croit, comme pour l’huile de Sumatra pour le bois, l’huile de teck pour les meubles de jardin ou encore l’huile de lin, qui est la plus utilisée.

Vous devez donc prendre quelques précautions. Par exemple, quand on utilise de l’huile de lin, lorsqu’on a terminé son travail, on roule le linge en boule et on le jette à la poubelle. Et c’est là l’erreur ! En boule, c’est compressé. L’huile s’auto-échauffe et provoque avec l’oxygène de l’air, de la chaleur tellement forte que le linge va commencer par carboniser puis produire des flammes. Si dans la poubelle il y a des matières inflammables cela peut mettre le feu à la pièce !

Finalement, le bricolage est un métier dangereux. Prenez toujours vos précautions lorsque vous vous y mettez et n’hésitez pas à vous renseigner dans les magasins spécialisés.