Encore trop de pesticides dans les fruits et légumes

Actuellement, on retrouve encore trop souvent des pesticides dans les fruits et légumes. En effet, il arrive encore trop souvent que l'on contourne ces interdictions comme on l'a encore appris récemment.

Le Médoc produit d'excellents vins mais deux associations viennent de faire des analyses dans neuf maisons et une école du Médoc entourés de vignes. On y a trouvé des traces de pesticides, dont certains, interdits depuis dix ans seraient potentiellement cancérigènes, perturbateurs endocriniens, pouvant altérer la fertilité ou le développement de l'enfant à naître. Mais ça, c'est dans les maisons du Médoc, pas dans le vin.

Une autre enquête d'UFC-Que choisir, l'équivalent français de Test-Achats, a analysé 40 bouteilles de bordeaux. Elle n'a trouvé que trois bouteilles non contaminées par des pesticides. Les molécules détectées n'étaient ni cancérigènes, ni mutagènes, ni considérées comme des perturbateurs endocriniens, à l’exception de l’iprodione, un fongicide présent en très faible quantité.

Céleris, herbes, chicon, raisin, clémentine, cerises: les plus touchés

Dans une autre enquête réalisée par Génération Future, une association de défense de l'environnement agréée par le ministère français de l'écologie et reconnue d'intérêt général, a montré que près des trois quarts des fruits et 41% des légumes non bio portaient des traces de pesticides, les plus touchés étant le raisin et le céleri en branche. L'étude s'est portée sur 11 000 échantillons de 52 fruits et légumes. Voici les résultats: céleris en branche, 84,6% d'échantillons contaminés. Herbes, 74,5%. Quant au chicon, il réussi à se maintenir en troisième place avec 72,7% d'échantillons contaminés. Du côté des fruits, le raisin, 89% contaminés, clémentines et cerises, 88,4% et 87,7% de contamination.

Les légumes les moins saupoudrés sont le maïs, les asperges, les betteraves, les choux fleurs et les oignons. Néanmoins, il est fortement conseillé, même avant cuisson, de laver abondamment ces légumes, voire avec une pincée de bicarbonate de soude alimentaire ou du vinaigre blanc. Éplucher et jeter les premières feuilles des salades, poireaux et choux. Quant aux pommes, le simple fait d'ajouter une pincée de bicarbonate de soude lorsque vous les nettoyez serait déjà efficace mais certains résidus de pesticides restent toutefois dans la chair de la pomme, reste la solution de l'épluchage mais cela vous prive des fibres, de vitamines et minéraux...

Cependant, les autorités se veulent rassurantes, elles connaissent la présence de ces produits et estiment qu'elles ne dépassent pas les limites de dangerosité.