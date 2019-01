Des utilisations surprenantes pour le marc de café

Hubert nous apprend toujours des choses étonnantes. Notamment ce que l'on peut faire avec le marc de café au lieu de le jeter à la poubelle.

Lire l'avenir dans le café, la cafédomancie

On peut notamment prédire l'avenir dans le marc de café, cela s'appelle de la cafédomancie. L'avenir se lit dans les taches que laissent le marc... Plus vous aurez d'imagination mieux vous verrez n'importe quoi... Mais attention. Il y a une façon conso-responsable de lire l'avenir. Inutile d'acheter du café bio hors de prix, le marc de café premier prix suffira largement. Peu importe aussi son origine : Costa Rica, Arabica ou Robusta... Le décaféiné est très bien aussi. Par contre, pas de café en poudre soluble et surtout pas de café en capsule.

Masque anti-âge, contre les cernes, gommage,...

Le marc de café peut faire tout cela et encore bien d'autres choses dans les domaines du ménage, du jardinage, du bricolage ou encore de la beauté. Pour un masque facial anti âge : mélangez en quantité égale blanc d’œuf et marc de café. Appliquez sur le visage et sur le cou, laissez agir dix minutes et puis rincez. Le blanc d’œuf aura un effet tenseur sur la peau et le marc grâce à la caféine sera tonifiant. Autre problème : les cernes. Mélangez une cuillère de marc, une cuillère de fromage blanc avec quelques gouttes de citron et mettez le tout au frigo. Quelques heures plus tard, appliquez sur vos yeux fatigués. Laissez un quart d'heure puis nettoyez avec un coton.

On trouve aussi du savon au marc de café. En effet, le marc idéal pour gommage en douceur : Appliquez du marc de café sur votre peau en massant doucement sous la douche, en s'évacuant le marc va nettoyer les tuyaux. Pour le visage mélangez une cuillère de marc, une cuillère d'amande douce et une cuillère de miel. Appliquez sur le visage en massant doucement pour exfolier. Contre la cellulite, enveloppez la zone concerné avec un mélange de deux grandes cuillères de marc avec une d'huile d'olive. Contre une foulure, un cataplasme de marc tiède sur l'endroit douloureux fera le plus grand bien.