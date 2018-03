Date de péremption: parfois inutile pour certains produits

S'il n'y avait plus personne pour remplir les rayons des supermarchés, plus de dates de péremption... nous serions perdus! Il n'y aurait plus que des conserves ou des aliments qui peuvent dépasser la date de péremption. Mais à part le sel et le sucre, que peut-on garder très longtemps?

Le sel, qui est un minéral, ne périme pas. Il y a aussi le sucre et le miel, les bactéries ne peuvent pas s'y développer. Et puis tout ce qui est sec se conserve très longtemps. Pourquoi plus longtemps? Tout dépend de la stabilité de leurs constituants et du risque de développement de bactéries. Les micro-organisme ont besoin d’eau: si l’aliment n’a pas d’eau disponible pour eux, ils ne peuvent pas s’y reproduire: les pâtes, le riz, les lentilles, pois, haricots, la maïzena, le lait en poudre... Tout cela se conserve très longtemps.

Cependant, il y a tout de même des précautions à prendre. Les aliments doivent avoir été conservés dans de bonnes conditions, avec des emballages étanches, à l'abri de la lumière. Des recherches ont prouvé que le riz blanc pouvait conserver sa saveur et ses nutriments pendant 30 ans au moins, par contre le riz brun et le long grain sont plus périssables du fait de leur teneur graisse, les pâtes au blé complet se conservent moins bien car la farine contient les germes du grain, ce qui la fait rancir.

Ne pas confondre aspect gustatif et aspect sanitaire

Concernant les boîtes de conserve, elles sont faites pour durer. Vous savez que la boîte n'est plus bonne lorsque son aspect extérieur a changé (cabossée, trouée, gonflée...). Tant qu'elle est belle, elle est bonne! Le goût changera peut-être un peu mais il ne faut pas confondre l'aspect gustatif avec l'aspect sanitaire.

Pour l'eau, si vous en avez mis dans un bon contenant qui a été nettoyé et assaini avec une solution d’eau de javel… votre eau conservée peut durer plus d’une année sans le moindre problème! Si vous avez peur de la boire, vous pouvez la faire bouillir ou acheter des pastilles de purification. Les bouteilles de soda se gardent aussi et le vin aussi évidemment.

Pour certaines choses, les viandes, les poissons certains produits frais, la date de péremption doit être respectée mais il ne faut donc pas se leurrer, il vaut peut-être mieux, pour certains, que la ménagère jette régulièrement les produits dont la date limite est dépassée même quand cela est tout à fait inutile...