Conseils pour un nettoyage de printemps

Dans dix jours, ce sera le printemps! Et qui dit printemps dit grand nettoyage de printemps. Il faudra donc sortir les seaux, les brosses et les détergents de toutes sortes...

La semaine passée, nous avons vécu la journée de la femme. C'était l'occasion de relever les discriminations que subit encore celle-ci: différence de salaire, moindre place dans les postes dirigeants,... Il en est une qui est complètement passée inaperçue: l'utilisation de produits ménagers, sprays, détergents qui provoquerait un déclin de la santé pulmonaire des personnes qui les utilisent, principalement des utilisatrices. D'ailleurs, une étude de l'Université de Bergen en Norvège est formelle: les produits d'entretien seraient aussi nocifs pour les poumons que le tabac...

Des capacités pulmonaires diminuées pour les personnes qui font le ménage...

En effet, l'équipe universitaire a suivi 6 000 personnes, principalement des femmes, pendant une vingtaine d'années. Cette équipe a alors constaté que la capacité pulmonaire des personnes qui faisaient régulièrement le ménage chez elles ou qui étaient femmes d'ouvrage diminuait nettement à la longue si on la comparait à celles qui ne faisait pas le ménage.

Si vous faites le ménage, l'utilisation d'équipements de protection (masques couvrant la bouche et le nez) est également conseillée. Utilisez aussi des lavettes microfibre, une lavette qui nettoie bien simplement à l'eau, sans utiliser de détergent.

Les microfibres sont composées de polyester et polyamide. Ces deux matières vont naturellement attirer les liquides et substances graisseuses. Mais pour que cela fonctionne bien, il ne faut pas que ce soit trop sale... La mesure la plus radicale consisterait à retrouver les méthodes de grand-mère: savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, citron,... Avec cela, on nettoie tout. Pour nettoyer les parois vitrées des douches, très simple: mettez du vinaigre sur une lavette en microfibre, et le tour est joué! Pour les fenêtres sales, vous ajoutez un peu d’alcool à brûler et quelques gouttes d’huiles essentielles pour l’odeur, c’est très efficace.