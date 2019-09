Comment se débarrasser des poux ?

Le retour à l’école est passé et avec cela, c’est le retour des poux. Rassurez-vous, ceux-ci ne sont d’ailleurs pas le signe d’une mauvaise hygiène, ils attaquent tout le monde, propre ou sale. Ils se transmettent uniquement par contact, cheveux contre cheveux.

Bien sûr, il y a des tas de shampoing mais attention, avec l’emploi abusif d’insecticides, les poux deviennent de plus en plus résistants. Plus naturel, il y a la solution classique : le peigne à poux sur cheveux mouillés. Ses dents très serrées permettent d’enlever aussi les lentes qui s’accrochent aux cheveux. Il existe aussi maintenant des peignes électriques qui vont littéralement "électrocuter" les poux avec une petite décharge électrique. Attention : à faire sur cheveux secs, cela picote parfois un peu et c’est peut-être un peu moins efficace sur les lentes.

Bicarbonate de soude, huile de coco et mayonnaise

Et justement, ces lentes il faut aussi les éliminer car ce sont de futurs poux. Pour ces petites lentes, il y a le bicarbonate de soude, qui va décoller les lentes et faciliter leur enlèvement. Saupoudrez bien la racine des cheveux, mouillez, laissez agir quelques heures puis peignez. Vous pouvez aussi délayer le bicarbonate dans de l’eau chaude et y tremper le peigne anti poux à chaque passage…

Les poux deviennent de plus en plus résistants aux insecticides, aux shampoings et à l’eau. Alors au lieu d’électrocuter, vous pouvez aussi les étouffer en bouchant avec un corps gras les trous qui permettent aux lentes de respirer. Avec de l’huile de coco par exemple, cela sent bon et les enfants aiment cela. Il suffit de la réchauffer pour liquéfier et de l’appliquer le plus longtemps possible, une nuit c’est parfait. Protégez les cheveux avec un bonnet de douche par exemple.

Plus simple encore, vous pouvez utiliser la mayonnaise, c’est vraiment efficace. Vous enduisez vos cheveux et vous faites un shampoing en faisant bien pénétrer jusqu’aux racines, c’est là que s’accrochent les lentes. Vous mettez un bonnet de douche pour la nuit, puis vous vous lavez les cheveux et vous vous peignez. Toutes ces opérations sont à recommencer plusieurs fois.