Comment lutter contre les mauvaises odeurs dans un sac de gym ? - © Lifemoment - Getty Images/iStockphoto

Comment lutter contre les mauvaises odeurs dans un sac de gym ? - On n'est pas des pigeons ! -... C'est la rentrée et c'est évidemment le retour des cartables et des sacs à dos ! Il faut reconnaître que parfois ils ne sentent pas très bons... Hubert a donc tenté de nous expliquer comment lutter contre ce petit problème.