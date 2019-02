Comment faire soi-même de bonnes croquettes pour animaux ?

On pourrait se poser une question vis-à-vis de nos animaux : de quoi sont faites leurs nourritures? Cela peut parfois être interpellant... Et Hubert, dans ses recettes de grand-mère, a pour faire soi-même de bonnes croquettes pour animaux. En effet, c'est important de bonnes croquettes, d'autant plus que certains vétérinaires affirment qu’un animal de compagnie mangeant uniquement des aliments industriels a une espérance de vie plus courte. Raison de plus pour faire des croquettes soi-même.

Ce n'est vraiment pas compliqué, mais cela prend un peu de temps. Pour préparer cela, il vous faut : de la farine de riz ou farine complète, des légume au choix (ici on a pris des carottes), de la viande mixte, des œufs et de l'huile de tournesol. Il suffit de couper la viande et les légumes en petits morceaux. Faire cuire les légumes dans de l’eau bouillante avec l’huile pendant vingt minutes. Ajouter la viande et laisser cuire encore 15 minutes. Mixer bien le tout pour obtenir une purée. Mélanger ensuite avec la farine et l’œuf.

Laisser cuire au four préchauffé à 180°C pendant environ trente à quarante minutes ou jusqu’à ce que la pâte commence à sécher dans un plat recouvert de papier sulfurisé. Retirez du four, puis découpez en dés et remettez au four pendant trente minutes à 170°C, porte ouverte si possible ou au micro-ondes pour faire sécher. Cela se garde au frigo, sinon on peut les surgeler.

