Comment entretenir son matériel de jardin pour qu'il passe l'hiver au chaud ?

L'automne s’installe doucement au jardin. Les feuilles commencent à tomber, les journées sont plus fraîches… C'est le moment de protéger ses plantes pour le froid, de nettoyer le jardin mais il faut aussi commencer à mettre de l’ordre dans ses outils, et les entretenir.

Il y a plusieurs types d'outils et plusieurs types de travail. Tout d'abord les outils à manche. Il faut nettoyer à fond bêche, râteau et binette. Frottez les têtes, les manches et les jointures avec une brosse à chiendent ou en fer. Pour éliminer les traces de terre, grattez quand c'est encore possible avec du papier abrasif ou de la paille de fer.

Réparez éventuellement les parties abîmées, resolidifiez le manche. Partout sur le bois, passez de l'huile de lin pour les rendre plus doux et plus résistants aux intempéries.

Redonnez un coup de mordant aux bêches, limez à l'aide d'une lime à métaux ou avec une pierre à aiguiser à gros grain la partie tranchante ou pointue des binettes, des bêches, des houes en respectant les angles initiaux. Un outil qui fait merveille pour tout cela, c'est la petite ponceuse à bande. Encore une fois, il ne faut pas l'aiguiser comme un couteau, le coupant serait abîmé à la première utilisation.

Il y a aussi les outils de coupe type sécateurs, cisailles ou émondeur. Un émondeur, c'est un outil dans lequel il n'est pas bon d'y laisser un doigt. Le bras de levier lui donne une force énorme ! Il sert à couper les branches que l'on ne peut atteindre. Il est plus facile qu'une échelle, et on peut l'appeler aussi coupe-branche.

C'est important pour qu'il fonctionne bien, les ressorts doivent toujours être bien huilés, comme celui du sécateur. Huilez aussi toutes les parties soumise à frottement. Enlevez les traces de rouille avec la paille de fer. Profitez-en pour les aiguiser. Enfin, le nettoyage des outils de coupes se termine toujours par la désinfection des lames avec de l'alcool à 90° ou de l'alcool à brûler.

Astuce : Après utilisation, plongez les outils dans un bac contenant du sable sec. Ses qualités abrasives en font un bon nettoyant.

Rappel : L'affûtage se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur et des 2 côtés de la lame.

Protéger : Pour augmenter leur durée de vie, mais également pour votre propre confort. Ainsi, les parties métalliques sont enduites de paraffine afin de les préserver de la rouille.