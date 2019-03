Comment éloigner les pigeons ?

Il y a quelques jours, on a vendu en Flandre à un Chinois, un pigeon pour la somme record de 1 252 000 euros! Hélas ce n'est pas ce genre de pigeon que vous allez trouver sur votre balcon. Ceux-là posent parfois certains problèmes...

Chaque année, 5 à 7 nichées de petits pigeons

Et pourtant, qu'y a t-il de plus charmant que de voir un mâle qui fait la cour à sa femelle en tournant autour en roucoulant et en gonflant sa poitrine et tout en déployant les plumes de leur queue? Lorsque le couple est formé, ils se frottent amoureusement les joues les unes contre les autres. Le problème, c'est que les femelles pigeons, c'est pire que les lapins. Chaque année il y a cinq à sept nichées, et chaque nichée compte plus ou moins deux petits. Ça peut faire jusqu'a quatorze petits en un an. Ce qui pose certains problèmes d'odeur, de propreté... les fientes s'accumulent, ce n'est pas très propre, c'est corrosif et ça abîme les matériaux, de plus elles peuvent contenir des bactéries.

Donc il faut s'en débarrasser mais en douceur, il y a des personnes qui aiment les pigeons et pour qui il n'est pas question de les faire souffrir. C'est impossible de taper dans ses mains tout le temps et de faire du bruit pour les effrayer. Il faudrait toujours être là... et ce n'est pas possible évidemment, donc la première chose à faire c'est de ne plus les nourrir.

Des épices et des gadgets

Vous pouvez aussi utiliser des épices piquantes, du poivre, du curry, de la cannelle. Il y a aussi des gadgets que vous pouvez fabriquer vous-même, des bandelettes d'aluminium, ou des CD. En bougeant, cela va faire du bruit, ce qui va effrayer les pigeons. En effet, ce qui brille les fait fuir. Des moulins à vent pour enfants devraient faire le même effet.

Dans le commerce, il y a aussi les effaroucheurs censés faire peur aux pigeons : des ballons en forme d’oeil de rapace, des faucons en plastique. A la vitesse supérieure il y a le spray répulsif anti-pigeons, vous vaporisez une fois par semaine sur le balcon et les pigeons n’auront plus envie de s’y poser. Plus fort encore, les ultrasons de petits appareils qui émettent des ultra sons, cela ne gêne pas, seuls les pigeons l'entendent. Cela marche avec des piles et ça coûte une vingtaine d'euros.

Il y a aussi des piques anti pigeons qui se mettent sur la rampe du balcon ou l'appui de fenêtre, même si ce n'est pas très beau. Il y en a de tous les prix, en acier ou en plastique transparent. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez les faire vous-même, en perçant une planchette avec des clous à tête plate que vous collez. On peut mettre aussi un plexiglas en biais, ce qui fait glisser le pigeon. Le tout est de rendre son atterrissage le plus inconfortable. Beaucoup plus discret et aussi efficace, c'est le fil d'acier tendu en deux points. C'est très discret et très pratique.

Si tout cela ne marche pas, il y a le filet de protection. Les moyens ne manquent pas et tout cela ne fait pas souffrir l'animal, c'est le plus important.