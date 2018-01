Voici quelques astuces pour faire des économies de chauffage

Chaque année, il y a des chroniques ou reportages qui reviennent à chaque saison... La rentrée des classes, la Toussaint, comment se protéger du froid ou faire des économies de chauffage en hiver. Aujourd'hui, on parle des astuces pour faire des économies de chauffage.

On peut notamment se poser toute une série de questions. Comme par exemple...

Entretenir sa chaudière si elle fait plus de 20kw c'est une obligation légale. Mais à quelle fréquence faut-il faire l'entretien?

Tous les ans pour les chaudières au mazout et au bois; tous les 3 ans pour les chaudières au gaz en Wallonie et à Bruxelles (tous les 2 ans en Flandre).

Si vous avez votre propre chaudière, un thermostat d'ambiance est il toujours nécessaire?

Bien sur, cela vous évite de faire le tour de toutes les vannes thermostatiques lorsque vous quittez la maison. Il existe plusieurs types de thermostat. Le thermostat programmable offre le grand avantage d’allumer et d’éteindre automatiquement le chauffage en fonction des plages horaires qu’on a soi-même prédéfinies. L’inconvénient c'est qu'il n'est pas toujours facile à programmer. N'hésitez pas à poser toutes les questions au vendeur. Le thermostat manuel est très simple à utiliser mais a un gros inconvénient : si on oublie de baisser le chauffage en partant, on chauffe toute la journée pour rien.

Un thermostat évite-t-il d'utiliser les vannes thermostatiques?

Côté température, on chauffe plutôt : à 19 ou 20°C quand on est chez soi; à 15 ou 16°C quand on dort ou qu’on n’est pas à la maison. Les vannes thermostatiques permettent de limiter la température de chaque pièce. Si on passe la journée dans le salon et la salle à manger, pas besoin que la chambre, la salle de bain et l’entrée soient continuellement chauffés à 19°C, aussi, 16°C ou moins suffisent. On va donc y ajuster la température grâces aux vannes thermostatiques. Et faire de sacrées économies!

Quel est le premier test à faire si une vanne thermostatique semble mal fonctionner?

Le radiateur chauffe tout le temps ou ne chauffe plus du tout. On vérifie que le pointeau n’est pas coincé : on enlève la tête de la vanne et on fait aller le pointeau d’avant en arrière avec un pince ou on tape dessus avec un petit marteau. Parfois c'est le tartre qui le bloque.

Au démarrage de la saison froide, quelles précautions faut-il prendre pour le rendement maximum des radiateurs?

Il faut les purger, c'est à dire faire sortir l'air qui s'y est introduit et qui empêche éventuellement l'eau de bien circuler. Selon le modèle de la purge on prend une pince, un tournevis ou une clé à purger. On fait alors tourner la vis, on entendra un sifflement, c'est l'air qui s'échappe. Dès la première goutte d'eau, on referme. Commencer par le radiateur le plus éloigné de la chaudière ou, si c’est un chauffage collectif, le radiateur le plus éloigné du point d’entrée du chauffage dans le logement. Quand tout est fait, vérifier la pression de la chaudière.

Autres conseils : n'hésitez pas à placer un panneau réflecteur derrière les radiateurs... Isoler les points faibles : la boites aux lettres en installant une brosse spéciale, la porte qui mène à la cave (on l'oublie souvent), l'évacuation de la hotte de cuisine (il existe des clapets anti-retour) et n'hésitez pas à utiliser des boudins de porte.