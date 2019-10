Astuce d'Hubert : préparer du désodorisant soi-même

L’été, c’est bel et bien fini. Voici le temps où l’on va commencer à se calfeutrer chez soi. On va avoir de moins en moins tendance à bien aérer la maison… Alors cela va rapidement sentir le renfermé. Heureusement, notre belle société technologique a tout prévu, elle nous propose les sprays désodorisants. Et il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi pour tout : cuisine, toilettes, voiture, pour les pieds,…

Mais on le sait maintenant, le désodorisant n’est pas sans danger. Depuis un certain temps déjà, on peut lire un peu partout que le déodorant a des composants dangereux pour la santé tels que les parabens et les sels d’aluminium, mais encore le limonène, le géraniol et le linalol. Ce sont des composés allergisants.

Au niveau des prix, il y a de tout. Du très peu cher au plus cher… Mais on peut aussi en fabriquer soi-même. Voici la formule que propose la Croix Rouge d’Auderghem. Ces derniers ont pris toutes leurs précautions question santé et cela ne vous revient pas pour plus de 0,50 euro pour un demi-litre.

Comme matériel il vous faut : une bouteille en plastique avec un spray, un récipient pour faire le mélange, un entonnoir, du bicarbonate de soude évidemment, de l’huile essentielle de citron (vous pouvez la remplacer par une autre odeur) et un demi-litre l’eau.

Pour la préparation, il n’y a rien de plus simple : dans le récipient, il faut dissoudre le bicarbonate dans un peu d’eau chaude. Ajoutez le reste de l’eau, y mettre 5/6 gouttes d’huiles essentielles, bien mélanger, verser avec un entonnoir la quantité nécessaire dans votre spray et le tour est joué. Cela ne vous aura pas coûté plus de 50 cent ! Vous pouvez aussi remplacer l’eau par de l’alcool pur, mais cela sera beaucoup plus onéreux.