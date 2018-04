Cryptomonnaies : payer, acheter, miner !

Les cryptomonnaies – le bitcoin est la plus connue – sont surtout utilisées pour spéculer. La particularité de cet argent virtuel, indépendant du secteur bancaire, est de fluctuer rapidement. A la clé : des espoirs de profits élevés et rapides mais aussi de pertes toutes aussi importantes et soudaines! Et dans ce monde d’appât du gain, les arnaqueurs sont légion. Nous avons déjà abordé le sujet dans notre émission "On n’est pas des pigeons". Mais, il y a aussi des sites qui ont pignon sur internet, des plates-formes où l’on peut acquérir ces cryptomonnaies. Ailleurs aussi, on peut acheter un repas, par exemple. Nous avons également rencontré les responsables d’une société qui "fabriquent", qui "minent" de la cryptomonnaie. Petit tour dans le monde réel de l’argent virtuel qui commence chez un barbier...

Denis Durant est un barbier très particulier. Je lui ai confié le soin de ma barbe non seulement parce qu'il m'a été recommandé mais aussi parce qu'ici, à Verviers, on peut payer en cryptomonnaie, un moyen de paiement extrêmement volatile...

Payer en bitcoin?

Tiens d'ailleurs, comment paye-t-on en bitcoin? Tout d'abord, comme dans la vraie vie, il faut ouvrir son portefeuille. Ici: une application spécialisée dans les cryptomonnaies. Pour cela j’utilise l’application "Jaxx". Denis introduit le montant précis sur sa propre application: 15 euros soit presque deux millièmes de bitcoin. Je scanne sa demande, j'envoie et voilà, c'est payé! Tout ça sans passer par la banque!

Acheter des bitcoins?

Mais, ces bitcoins, où peut-on les acheter? Idéalement, il faudrait un distributeur automatique. J’en ai trouvé un, à Bruxelles. Bon, j'ai tout de même demandé à Jo Vercammen, le responsable de la machine, de me montrer comment ça fonctionne: "Vous sélectionnez juste 'Buy Bitcoins'. Vous pouvez aussi voir le taux de change là en-dessous. Vous sélectionnez 'moins de 500 euros' sinon vous devrez vous identifier". Ensuite, il faut scanner l'adresse du portefeuille et seulement maintenant alors on peut glisser le billet de 20 euros dans la machine. Voilà, le montant s'ajoute à mon portefeuille de bitcoins. Le principe est semblable sur les plates-formes internet. Sur Orillia, il faut montrer patte blanche. Il faut scanner et envoyer une copie de sa carte d’identité. Néanmoins, son co-fondateur est très mal considéré par les banques. Jo vercammen s'est d'ailleurs déjà fait exclure de grandes banques comme Axa, Triodos et Beobank: "Les services de conformité des banques ne veulent pas avoir de problèmes avec les crypto-monnaies déposées sur des comptes. Ils pensent qu'il y aurait des risques avec les lois contre le blanchiment d’argent. C’est pour ça qu'il ont clôturé nos comptes en m’envoyant simplement un e-mail ou une lettre sans expliquer la raison pour laquelle le compte a été clôturé."



"Miner" de la cryptomonnaie

Certains vont encore plus loin... ils produisent, ils génèrent cette monnaie virtuelle. On dit qu'ils minent! C'est le cas de la société liégeoise NR-Mine. Comment? Elle utilise la puissance de calcul de ses ordinateurs, des machines qui authentifient les transactions entre acheteurs et vendeurs de cryptomonnaies. "Cela permet, explique Pierre-Henri Lefèbvre, cofondateur de NR-Mine, d’authentifier les transactions en cryptomonnaies opérées entre les détenteurs de ces actifs, un peu comme le ferait une banque. La banque valide vos virements ou retraits. Eh bien ici, c’est l’ensemble des mineurs qui valident ces virements de compte à compte".

Ce service développé par ces ordinateurs est rétribué... en nouvelles pièces de monnaie virtuelle. Et avec ces valeurs, dans le monde réel, on peut commander une pizza ou un hamburger en bitcoins et même… dans un autre monde, sur le "Dark net", on peut acheter illégalement des armes ou de faux permis de conduire.

Spéculation: attention

Mais les cryptomonnaies sont surtout utilisées pour spéculer. Et là, Leïla Rebbouh, cofondatrice de NR-Mine, met en garde: " Comme tout produit hautement risqué, hautement spéculatif, il peut y avoir de gros retours sur investissement et également de grosses descentes. Ne misez pas de l’argent que vous ne pouvez pas perdre!". Sage conseil que j'observe d'ailleurs: je viens juste de payer deux millièmes de bitcoin (15 euros) pour les soins de ma barbe. Je ne vais pas me ruiner!