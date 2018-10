Bien choisir son fournisseur d'énergie: Florence a testé les différents comparateurs de prix

On en parle beaucoup ces derniers temps : le prix de l'électricité augmente. Si vous devez changer de fournisseur, il est peut-être encore temps de faire jouer la concurrence. Comment? En utilisant des comparateurs d'énergie sur le net, par exemple. Vous pouvez économiser en moyenne au moins 180 euros pour l'électricité et 435 euros pour le gaz. Mais comment s'y retrouver? Florence, une téléspectatrice d'"On n'est pas des pigeons" a tenté l'expérience.

Florence Perard estime que sa facture annuelle d'électricité est beaucoup trop élevée : 1 389 euros. Mais elle connait la solution pour la réduire : un comparateur d'énergie. Il lui permettra de choisir le fournisseur d'électricité le moins cher. Facile? Pas si facile que ça parce que des comparateurs, il y en a une bonne dizaine.

Trois comparateurs sur le banc d'essai

Florence se lance. Premier comparateur : "Veriftarif.be". Elle encode ses coordonnées, sa consommation annuelle et aussi son fournisseur actuel. Très vite elle trouve un contrat plus économique : " Là, il me propose un contrat à 1 072 euros par an avec une réduction de 24 euros et le contrat m'engage pendant un an ". Mais Florence a plus d'un tour dans son sac : elle compare les comparateurs. Pourquoi pas ? Et elle trouve moins cher encore : "Mesfournisseurs.be" propose un contrat d'électricité à 1 067 euros. Elle poursuit l'effort : "Comparateur-energie.be" conseille un fournisseur à 1 083 euros. Mais étrange : en tentant sa chance une seconde fois sur le même site, elle trouve un meilleur résultat : 1 059 euros. " C'est vraiment perturbant parce qu'on est peut-être suivi sur internet et qu'en fonction de mes recherches, peut-être adaptent-il leur offre minute par minute". Perturbant en effet mais le résultat est là. Le moins cher, c'est un contrat proposé par "Comparateur-energie.be " à 1 059 euros : 330 euros de moins que sa dernière facture.

Mais pourquoi ce site a-t-il subitement modifié sa proposition? Nous sommes allés voir sur place. Pourquoi tout changer à la dernière minute? C'est une question de mise à jour tarifaire, explique Maxime Beguin, directeur de "Comparateur-energie.be". " Si vous faites un comparatif en début de mois, il est possible qu'il y ait des comparatifs qui nous soient parvenus et encodés. Et entre deux comparaisons, il est possible que vous ayez vu apparaître un nouveau tarif qui vous permet d'avoir un montant de votre facture qui est moins élevé que quelques minutes plus tôt ".

D'accord mais autre question importante : pourquoi les prix d'un même fournisseur d'électricité varient-il selon les comparateurs? " Il y a plusieurs raisons. La première c'est que tous les comparateurs ne font pas leur mise à jour au début du mois. Ils prennent un peu de temps pour les transmettre. Deuxième élément : il peut aussi y avoir des erreurs d'encodage. L'encodage se fait manuellement et donc quand on parle de 650 formules tarifaires, il peut y avoir une erreur d'encodage. Troisième élément : les promotions. Certains comparateurs auront des promotions exclusives, d'autres ne les auront pas. Et donc on va avoir des différences qui peuvent être importantes d'un comparateur à un autre ".

Peut-on faire confiance à tous ces comparateurs?

Mais Florence se pose encore une dernière question : peut-on faire confiance à tous ces comparateurs? En fait, l'idéal c'est de faire la comparaison avec ceux qui sont agréés par la CREG, la Commission de Régularisation de l'Electricité et du Gaz. Laurent Jaquet, le directeur de la CREG explique le système d'agréation : " Cette comparaison est complète, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les produits du marché et pas comme dans certains cas des comparateurs qui sont liés à des fournisseurs et qui n'ont pas le label CREG. Ceux-là sont donc liés à des fournisseurs et proposent seulement les offres de certains fournisseurs et encore, pas toute l'offre. Vous risquez alors de passer à côté de produits qui sont moins chers ".

En attendant, Florence a réussi son pari. Elle vient de gagner 330 euros sur sa facture annuelle d'électricité. Alors, à vous de comparer!

Sites agréés par la CREG :