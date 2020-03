Banane neutre en CO2 ... et bio aussi ?

Cela voudrait-il dire que cette banane pousserait en Belgique ? Eh bien non ! Précision de Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize : "On ne peut pas les faire produire ici en Belgique donc à ce moment-là, on compense, on part à la recherche de projets avec des partenaires spécialisés en la matière pour pouvoir compenser cette empreinte carbone en réduisant l'empreinte carbone de quelque chose d'autre". ... comme un projet d'eau potable au Cambodge, par exemple, qui permet de réduire l'abattage du bois de chauffage , des arbres , donc, et ainsi diminuer les émissions de CO2.

Trois sortes de bananes

Trois sortes de bananes chez Delhayz - © Kentaroo Tryman - Getty Images/Maskot

Retour au magasin, au rayon bananes. En fait, ici, il y a trois sortes de bananes et trois prix : la marque distributeur Delhaize (1,10 euros/kg), la "Be-Climate" (1,80 euros/kg) et la banane "Bio et Fairtrade" (1,91 euros/kg).

Pourquoi ne pas proposer une "super banane" qui serait à la fois à la bio, faitrade ET neutre en CO2 ? Ce serait une question de timing, comme le confirme Karima Ghozzi : " En l'occurrence, c'était peut-être une façon d'avancer plus vite dans cette direction et à terme, pourquoi ne pas fusionner fairtrade et neutre en CO2. Pourquoi pas, à l'avenir, envisager la super banane dont vous parlez ... une excellent idée "Pigeons", on valide".

Bonne idée donc mais l'expert d'Ecoconso attire notre attention sur une mention présente sur le site du partenaire de Delhaize. Jonas Moerman : "Sur ce site, ils indiquent qu'il ont, pour cette banane neutre en CO2, une certification "bio et fairtrade" pourtant, on ne retrouve pas ce marquage sur la banane. Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas. Il y a en tout cas une confusion entre le message qui est donné sur le site et ce qui est indiqué sur les bananes".

Alors finalement cette banane "Be-climate" serait-elle déjà Bio et Faitrade ? Tout ça n'est pas très clair pour le consommateur.