Yves Van Laethem à l'épaule !

Un sac Yves Van Laethem - On n'est pas des pigeons (67/183) - 21/04/2021 QKetel, un artiste belge,a eu l'idée de créer un sac à l'effigie de la désormais personnalité publique Yves Van Laethem. Ce sac, genre fourre-tout, coûte huit € , les quantités mises sur le marché sont limitées et une partie du prix de vente sera donnée à un programme d'aide sociale selon l'artiste, par ailleurs directeur artistique en publicité. Et Yves Van Laethem, de son côté, semble ravi, il trouve le sac beau.