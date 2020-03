Web, télévision, applications… Les initiatives pour aider parents et enfants

Les enfants ont été les premiers à voir leur quotidien changer avec la suspension des cours. Pour les accompagner dans leur scolarité et pour soutenir les parents parfois démunis devant la tâche, plusieurs initiatives se mettent en place. Petit tour, non exhaustif…

A la télévision

Apprendre en regardant la télé - © aphrodite74 - Getty Images

France 4 :

La chaîne française, habituellement dédiée à la famille, a adapté ses programmes !

L’idée est d’apporter des solutions à tous les enfants, notamment à ceux qui n’ont pas d’ordinateur.

Au programme : des cours de 45 minutes à 1 heure pour accompagner les élèves confinés, du primaire et du secondaire. Des enseignants reviendront sur les notions fondamentales. Ils débutent à 9 heures pour les plus jeunes, et les plus grands pourront approfondir une matière par jour (français, maths, histoire-géo…) à partir de 15 heures.

A la RTBF :

Les Niouzz s’adressent quotidiennement à vos enfants avec des éditions entièrement consacrées au Coronavirus. Témoignages et explications dans un langage clair et adapté aux plus jeunes. Pour les plus connectés, vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram via Niouzz +.

Une réunion avec la Fédération Wallonie-Bruxelles doit se tenir ce lundi afin d’éventuellement lancer des cours sur nos antennes.

A la VRT :

Nos collègues de la VRT aussi s’adressent aux plus jeunes. De 8h30 à 10h00 notamment, la chaîne Ketnet et la Eéen diffuseront un programme éducatif pour les enfants de l’école primaire.