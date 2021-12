Waterdrop : des capsules effervescentes qui donnent du goût à l’eau du robinet

La société autrichienne Waterdrop nous promet une meilleure santé et un meilleur environnement grâce à de petites pastilles aromatisées. Mélangées à l’eau du robinet, elles diffusent des arômes et nous inciteraient donc à mieux nous hydrater, en faisant l’économie des bouteilles en plastique.

Plongés dans une carafe d’eau ou dans une gourde, les petits cubes Waterdrop font d’abord l’effet d’une aspirine, la couleur en plus. La pastille effervescente se dilue en trente secondes et diffuse ses arômes : fruits des bois, citron vert, pêche… Et des plus exotiques comme ginseng, baobab, acérola ou açaï.

Le marketing et le packaging sont résolument "nature et santé". Avec Waterdrop, vous n’ingurgitez pas de l’eau au citron, au cassis ou à la menthe, plutôt des breuvages baptisés Youth, Boost, Relax, Zen, Love…

"Avec Waterdrop, l’hydratation n’a jamais été aussi simple, grâce à des petits cubes qui donnent de la saveur à l’eau, sans ajouter de sucre…", peut-on lire sur leur site internet.

La publicité insiste sur la nécessité de boire environ 2,5 litres d’eau par jour pour être en bonne santé. Ce serait plus facile d’atteindre l’objectif avec de l’eau aromatisée.

Deux litres et demi d’eau par jour ? C’est un peu forcé. "C’est plutôt 1,5 litre, dans la mesure où nous consommons déjà environ un litre via les aliments", nuance Nicolas Guggenbuhl, professeur de diététique et nutrition à la haute école Léonard de Vinci. "Si vous faites du sport, il faut boire plus évidemment.", insiste-t-il.