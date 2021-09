Walibi rouvrira ses portes le 2 octobre. Juste à temps pour sauver la période d'Halloween !

Walibi rouvre en octobre - On n'est pas des pigeons (111/183) - 15/09/2021 Le parc Walibi ouvrira à nouveau ses portes le samedi 2 octobre après être resté fermé deux mois et demi à cause des inondations. Dans les allées, plus de trace de la catastrophe mais, sous le Pulsar, l'une des attractions phare du parc, les techniciens s'activent encore: la machinerie a été inondée en juillet dernier.