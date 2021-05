Vulgaire. La nouvelle marque drôlement décalée made in Liège

Vulgaire, la nouvelle marque liégeoise - On n'est pas des pigeons (88/183) - 21/05/2021 Liégeois, Jack est aussi coiffeur et DJ. Avec la crise, ne pouvant plus exercer ses deux métiers, il s'est lancé dans la mode. C'est ainsi qu'est née "Vulgaire", la marque donnée à des vêtements décalés qui respirent le second degré, l'humour, la provocation et l'auto- dérision. Qui respirent également le savoir-faire local car tout est imprimé ou brodé dans une entreprise liégeoise et , en coton bio, de plus. Les prix varient entre 45 et 140 €, la production se fait à la demande et la commande sur internet uniquement, pour l'instant.