Voyager cet été, peut-on en rêver ?

Plus de 90% des travailleurs actifs dans ce secteur sont aujourd’hui au chômage. Un chômage partiel, puisqu’il faut toujours répondre aux nombreuses questions des voyageurs. " Le rôle des agences de voyages aujourd’hui est de tenir informés ses clients semaine après semaine sur les possibilités de voyages, de remboursements ou de bons à valoir. Il n’y a plus aucune vente, mais un suivi énorme. Cela représente beaucoup de travail ".

Voyages incertains hors de nos frontières

Mexique - © levente bodo - Getty Images

Jusqu’à nouvel ordre, les frontières belges sont fermées et donc les voyages annulés. C’est également le cas dans de nombreux pays européens et l’agenda de réouvertures des frontières des États membres reste très flou. L’UPAV garde cependant bon espoir. " On conseille de ne pas annuler les vacances à destination de la France et même d’autres pays européens. On espère que les vacances dans l’espace Schengen puissent avoir lieu cet été, avec bien sûr des mesures d’hygiène strictes à respecter ", poursuit Anne-Sophie Snyers.

Quant aux voyages en dehors de l’Union européenne, l’incertitude est encore plus grande. De nombreux pays interdissent pour le moment l’accès à leur territoire aux étrangers. C’est le cas de l’Afrique du Sud, l’Australie, la Thaïlande, l’Argentine, Tunisie, Maroc, etc.

Les destinations lointaines seront pour moi inaccessibles cet été.

Avance Olivier Goossens, gérant de Géo-Holidays, la référence belge des camps sportifs à l’étranger.