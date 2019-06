Voyage en avion, en train ou en voiture : Faites votre choix

Aaaaah Marseille! Les vacances, sa basilique, son port et ses restaurants. Ce n’est plus un rêve, on y va! En avion, en train ou en voiture? Nous partons à deux, de Bruxelles, la semaine prochaine. Mais qu’est-ce qui coûte le moins cher, et en combien de temps d’ailleurs? Et le CO2? On calculera!

Avantage avec la voiture : partir de chez soi et plus de bagages

En voiture, le trajet sera long… Plus de 1 000 kilomètres. L’avantage, c’est qu’on part de chez soi et on peut emporter beaucoup de bagages, tout un coffre! A deux conducteurs, il faudra tout de même rouler plus de dix heures et ça nous coûtera 155 euros, y compris les péages. On produira en tout 190 kilos de CO2 pour deux personnes. On a tout le temps.

Si on est un peu plus pressé, réfléchissons à la solution du train! J’ai trouvé deux places sur le Net. Départ de Bruxelles à la Gare du Midi… Ce n’est pas très loin de la maison. Direction Paris, où il faudra changer de gare pour prendre un TGV. On ne peut pas prendre autant de bagages qu’en voiture. Le site de la SNCF promet une information CO2, mais elle est introuvable. Nous avons alors utilisé le calculateur Greentripper. Conclusion, à deux et en train, il faudra six heures de trajet pour 428 euros… Et seulement 9 kg de CO2.

Avantage avec l'avion : la rapidité

Toujours plus pressé? Voyons l’avion Nous avons trouvé des billets Ryanair à partir de l’aéroport de Charleroi. Il faut aller jusque-là en autocar. Pour les bagages, il faut prévoir un minimum. Et arriver une heure et demie avant le décollage. Il faudra aussi prévoir un peu de temps pour le trajet de l’aéroport au centre-ville de Marseille. En plus, comme pour le train, pas de voiture sur place! Pour le CO2, il faut compter sur le forçage radiatif, ces traînées blanches que laissent les avions dans le ciel. Voilà qui double les effets de ce gaz à effet de serre. En avion, notre voyage durera 1h40, ou plutôt 4h30 avec les impératifs de trajet et d’attente dans les aéroports. Le montant des billets en dernière minute sera de 504,90 euros pour une production de CO2, pour 2 personnes, de 382 kilos.

Entre la voiture, le train, et l’avion comment choisir? Ça dépendra certainement de vos priorités : Si vous privilégiez le coût, c’est certainement le voyage en voiture qui est le moins cher. Si vous êtes pressé, alors prenez l’avion. Mais si vous voulez préserver l’environnement, il faut choisir le train. Quant aux bagages, pensez aux différences de poids entre avion, train et voiture. Finalement, c’est à vous de choisir.