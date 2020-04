Vous ne parvenez plus à payer votre emprunt hypothécaire à cause de la crise du coronavirus ? Voici comment vous aide le Gouvernement

Vos revenus ont été rabotés à cause de la crise du coronavirus ? Chômage temporaire, maladie, fermeture de votre commerce ou autre. Celles et ceux qui n’osent pas consulter leur compte bancaire vont enfin pouvoir souffler.

Après les mesures décidées en faveur des locataires, voici le coup de pouce en faveur des propriétaires qui ont sur le dos un emprunt hypothécaire.

Le Ministre des finances Alexander de Croo et la Febelfin, la fédération du secteur financier, ont décidé de geler les remboursements des emprunts hypothécaires pour une durée de six mois. Sont concernés : les crédits hypothécaires et les crédits aux entreprises. Cela signifie que vous pourrez terminer de rembourser votre crédit (capital et intérêts) six mois plus tard que prévu.

Mais attention, prévient le Ministre : tous les emprunteurs ne pourront pas bénéficier de cette mesure.