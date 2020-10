Vous dormiez avec « Airbnb », et bien amusez-vous maintenant !

Les tarifs sont extrêmement variés et dépendent bien sûr du type d’expérience, de sa durée, du matériel fourni, etc… On démarre en moyenne autour de 15 euros l’heure par personne .

Partons d'un cas concret, c’est l’automne et pour le rendre moins morose, vous avez envie d’organiser une activité avec des amis le week-end prochain. Vous sélectionnez une ville, vos dates, le nombre de participants souhaité, le moment choisi et la langue de votre choix . A partir de là, le champ des possibles est vaste : une chasse au trésor dans Liège insolite, un atelier " frites dans les marolles ", une initiation au kayak à Dinant, un cours de calligraphie, de tarot, de danse… C'est le moment ou jamais de tester !

En septembre dernier, Agathe a passé une semaine au sud du Portugal avec des amies. Une durée limitée, l’envie de ne pas se limiter à la plage et de revenir avec des souvenirs les plus authentiques possible.

Elles ont ainsi testé 2 expériences sportives : le retour d'expérience s'avère globalement positif mais la jeune fille pointe néanmoins quelques bémols : " la première expérience que nous avons faite, c'était une initiation au surf. On a payé le prix d'un cours de 2h30 qu'on imaginait privé mais en réalité, il y avait une heure de théorie et ce n'étaient pas des particuliers qui l'organisaient mais bien une école locale. Du coup, on s'est retrouvées en groupe même si le nombre de moniteurs était tout-à-fait correct par rapport aux élèves. Notre seconde réservation portait sur une balade en kayak dans des grottes. Il y avait beaucoup de commentaires positifs pour cette expérience menée dès 6 heures du matin pour éviter l'afflux de touristes. Pour assurer notre sécurité, le guide avait prévu des casques et des gilets, n'empêche, à un moment, nous nous sommes retrouvées dans des boyaux avec de l'eau qui montait et l'organisateur nous avait averties qu'il n'avait pas pris son téléphone à cause de l'humidité. Il ne parlait quasiment pas anglais, ne vivait sur place que depuis 2 ans et les consignes n'étaient pas toujours évidentes à comprendre. Tout s'est bien déroulé mais que se serait-il passé en cas de souci? "

La plateforme prévoit bien une assurance en responsabilité civile et un téléphone accessible 24H/24 mais mieux vaut jeter un coup d'œil aux conditions générales car il y a des exceptions , comme les expériences avec les aéronefs par exemple.