Vous commandez vos courses par internet et elles sont livrées dans les dix minutes : pari tenable ?

Les courses à la maison en 10 minutes! - On n'est pas des pigeons (138/183) - 22/10/2021 Vos courses livrées chez vous en dix minutes, c'est la promesse de Gorillas qui vient de s'installer à Bruxelles. Ding Dong est une autre société qui fonctionne sur le même modèle et qui, elle, garantit une livraison en moins de 30 minutes dans un rayon de deux kilomètres autour de son entrepôt. François Louis a testé le fonctionnement de ces deux sociétés et cela fonctionne! Mais comment font-ils? Les coûts de leurs magasins-entrepôts sont assez bas, ils travaillent à perte dans un premier temps et leurs livreurs n'ont pas de bonnes conditions de travail.