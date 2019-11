Votre thé, vous le prenez avec ou sans plastique ?

Traditionnellement, le thé est associé à la détente, à la zénitude. Pourtant, une étude canadienne publiée en septembre dernier dans ACS Environmental Science & Technology a fait l’effet d’un pavé dans une tasse.

Elle a révélé que, sous l’effet de la chaleur, les sachets de thé en nylon, relarguaient dans l’eau du thé des milliards de microparticules de plastique… De quoi nous laisser un goût plutôt amer en bouche. Cette information nous avons voulu la vérifier, en nous demandant si elle valait également pour les thés consommés chez nous.

Nous avons dès lors sollicité le concours du Centre de recherches Materia Nova, à Mons.

A notre demande, les experts ont analysé plusieurs sachets de thé en nylon, certains provenant de grandes surfaces, d’autres, d’enseignes spécialisées.

Nos sachets ont donc été vidés des feuilles de thé, rincés, puis immergés pendant 5 minutes dans une eau chauffée à 95°, comme on le fait pour une consommation standard ; ensuite, une goutte de liquide a été prélevée et analysée au microscope électronique.

Que voit-on ? De l’oxygène, du carbone et de l’azote qui sont effectivement des éléments constitutifs du polyamide, donc du nylon. Pour avoir la certitude qu’il s’agit bien du plastique relargué par nos sachets, nos échantillons ont alors été passés au crible d’un spectromètre.

15 microgrammes de plastique dans une tasse de thé

Les résultats ne laissent aucun doute et ils apparaissent distinctement à l’image : nos échantillons libèrent bien des microparticules de plastique, et en quantité astronomique puisqu’on parle ici de millions, voire de milliards de particules. L’étude canadienne précise qu’on retrouve ainsi 15 microgrammes de plastique dans une seule tasse de thé !

Est-ce préoccupant ? Nous avons interrogé à ce propos le professeur émérite Yves -Jacques Schneider, un biochimiste spécialisé en toxicologie et en nutrition.

" Les microparticules, en raison de leur taille, vont être évacuées naturellement par l’organisme et elles ne sont donc pas inquiétantes. Mais ce qui est clairement plus problématique, c’est la présence de nanoparticules, des particules ultra-fines, de diamètre inférieur à 100 nanomètres, au point qu’elles sont susceptibles de s’infiltrer dans les différents organes, comme les poumons, les reins, le foie et de provoquer des inflammations. "

Pour Yves-Jacques Schneider, il s’agit bien là d’un enjeu de santé publique et les autorités sanitaires seraient bien avisées de s’en préoccuper. L’OMS a d’ailleurs appelé l’été dernier à mener une évaluation approfondie des microplastiques présents dans l’environnement.

Dans l’attente de ces évaluations, les amateurs de thé appliqueront le principe de précaution : éviter les sachets en nylon – difficilement décelables à l’œil nu et privilégier les sachets en papier, en tissu ou mieux encore le thé en vrac.