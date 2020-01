Votre Smarphone va-t-il remplacer définitivement votre carte bancaire ?

Plus besoin de votre carte bancaire pour faire votre shopping, vos courses ou encore pour payer au restaurant, votre GSM fera l’affaire enfin à quelques conditions près… Les pigeons enquêtent.

Si le M-Payment vous dit quelque chose, c’est que vous avez déjà essayé de payer avec votre téléphone. Cette nouvelle technique vous permet de ne plus sortir votre portefeuille. Cela peut sembler pratique et plus rapide mais est-ce réellement le cas ?