Votre coupe de cheveux risque de coûter cher !

Pour les coiffeurs, la mise en œuvre des mesures sanitaires a généré une série de coûts supplémentaires. Et dans la perspective d’une réouverture éventuelle en février, ils risquent de devoir faire face à de nouveaux investissements.

Masques, gel hydroalcoolique, produit désinfectant pour les surfaces, panneaux de plexiglas. Tout le matériel nécessaire à la réouverture après le premier confinement représente un budget non négligeable pour beaucoup de salons de coiffure. Et ce n’est sans doute pas fini, pour une potentielle réouverture en février, les coiffeurs vont encore devoir investir : on parle notamment d’installer des détecteurs de CO2 pour contrôler la qualité de l’air dans les salons. Du coup, beaucoup de coiffeurs n’ont pas d’autres choix que de répercuter ces coûts sur les prix des coupes qui risquent globalement d’être revus à la hausse.