Votre chien aboie et vos voisins se plaignent ? Quelles solutions ? - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Pour les propriétaires de jardin, le confinement a été plus doux... Petites parties de tennis de plage, lecture d’un bon livre dans son transat ou travail dans le potager. Ces moments de bonheur peuvent vite mal tourner lorsque le chien du voisin ne l’entend pas de cette oreille et vous pourrit votre séjour au jardin en aboyant sans cesse.

Les magasins spécialisés pris d’assaut

Votre chien aboie et vos voisins se plaignent ? Quelles solutions ? - © Tous droits réservés

Les magasins animaliers spécialisés (Tom and Co et Maxi zoo) nous confirment que les rayons canins de leurs magasins ont bien été dévalisés suite à ce problème. Preuve que de nombreux maîtres ont voulu régler leur problème de voisinage.

Pour les vendeurs, qui estimeront toujours qu’il est mieux avant tout de comprendre le mal-être du chien auprès d’un professionnel, une seule solution si l’urgence se présente : le collier anti-aboiement.

Il en existe de 3 types de collier anti-aboiement toujours basé sur le principe de la sanction lorsqu’un aboiement est émis : le collier à impulsion électrostatique, à ultra son ou au spray dérangeant.

Pour ce responsable de rayon Tom and Co de la région liégeoise, 85 % des propriétaires ont choisi le collier à impulsion électrostatique. Aucun danger pour ce vendeur si on respecte bien le modèle de collier à la taille du chien.

Côté prix, l’achat de la tranquillité varie de 63 euros à 190 pour les plus gros modèles à télécommande comprenant 18 niveaux de puissance.