Vivre confiné en résidence : "il faut être patient !"

Mariette Thielemans-Heene vit dans une résidence à Jette. La petite sœur de notre célèbre harmoniciste et guitariste Toots Thielemans a fêté le 25 mars ses 91 ans. Cette molenbeekoise au grand cœur nous raconte son confinement.

Depuis septembre 2018, Mariette Thielemans-Heene vit dans une résidence à Jette où son espace de vie s’est radicalement réduit : "C’est comme à Guantanamo, on fait des tours. On ne peut rester qu’à notre étage et donc on marche dans le couloir et on papote avec les voisin(e) s. Je peux aussi faire un peu de vélo d’appartement. Par contre, on mange tous dans nos chambres car on était trop proches dans le réfectoire." Mais Mariette préférait être dehors mais elle fait avec.