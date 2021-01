Vitamines, café ou boissons énergisantes : les étudiants en examens résistent comme ils peuvent

A cause de la pandémie, il faut faire la file pour passer ses examens. Une session pas comme les autres qui ajoute au stress et à la fatigue des étudiants. Alors pour tenir le coup, chacun a sa méthode.

Il n’y a évidemment pas de produits miracles pour faire face au stress et à la fatigue d’une session d’examens. Mais beaucoup d’étudiants rencontrés à Louvain-la-Neuve fonctionnent tout de même au cocktail de vitamines pour tenir le coup. En pharmacie, on trouve même des produits qui leur sont spécialement destinés qui annoncent améliorer la concentration et la mémorisation. Mais, parole de pharmacien, les effets sont limités. Certains se tournent aussi vers les boissons énergisantes mais là, il faut aussi faire attention aux abus qui peuvent être contre-productifs.

Rien de tel, donc, qu’une hygiène de vie correcte et une alimentation équilibrée.