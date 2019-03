Visite de la première maison construite sous serre en Belgique

De loin, on dirait une immense structure pour cultiver des fruits et légumes, de près, on distingue la première maison de Belgique (construite entièrement sous une serre). Nous sommes à Menin près de Mouscron.

L’idée vient du propriétaire architecte de profession. La serre crée un microclimat autour de la maison qui n’est quasiment jamais chauffée. La maison est entièrement autonome, elle n’est reliée à aucun réseau : l’électricité provient des 72 panneaux solaires intégrés au verre, explique le propriétaire Koen Vandewalle. La maison possède une pièce technique ou rien ne manque : batteries à l’eau salé, onduleur, pompe à chaleur en cas de grand froid. Tout a été pensé aux détails prêts : Dans une serre en effet, il faut veiller aux grandes chaleurs en été : un système de ventilation automatique a été élaboré, et les six chambres se trouvent au sous-sol pour une question de fraîcheur.

Autonomie totale

Et ce n'est pas tout : un système récupère l’eau de pluie et la filtre via des pierres de lave. Capacité de stockage : 60 000 litres d’eau. Quant aux eaux usées, elles sont entièrement purifiées dans un bac de percolation et rejetées dans un ruisseau voisin. Les matériaux de construction de la maison sont entièrement recyclables, pour l’architecte, c’était une condition indispensable.

Côté prix, une telle structure coûte 30 pour-cent plus cher qu’une maison traditionnelle mais il y a un retour sur investissement au bout de 18 ans, sans compter une hausse éventuelle (et probable) du coût de l’eau et de l’énergie. En prime, vous avez un joli jardin d'hiver, où vous pouvez faire pousser des plantes méditerranéennes.

Une idée originale, révolutionnaire. Il faudra toutefois voir à long terme comment vieillira une telle structure.