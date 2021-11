Vinaigre balsamique: l' IGP est-elle un gage de label de qualité ?

Parole de Carlo: du bon vinaigre balsamique relèvera la tagliata de boeuf, des copeaux de vieux parmesan ou, comme on le fait traditionnellement dans la région de Modène, de la glace vanille. Mais quelle est la différence entre un vinaigre balsamique à 790 euros du litre, et un autre acheté à 5 euros du litre dans un supermarché ? Tous les deux provenant de la région autour de la célèbre ville italienne. Comment ne pas se faire pigeonner ?

Sur la bouteille de la plupart des vinaigres balsamiques du commerce, est apposée une petite étiquette jaune arborant le logo d'Indication Géographique Protégée. IGP di Modena. "Cela indique la provenance, ça donne un point d'origine, C'est une protection géographique. Cela situe l'endroit.", nous dit Renato Carati, chef du restaurant italien Felicità, à Waterloo. Les fabricants, ajoute-t-il, ne sont pas forcément des artisans, ce sont aussi des industries.

Pour obtenir une IGP, le vinaigre doit répondre à plusieurs conditions: d'abord, il doit contenir minimum 20% de moût de raisin. On peut, si on veut, y mettre 80% de vinaigre de vin. Et ce sera un IGP.

Nous en faisons goûter à Renato dont le verdict tombe comme un couperet: c'est du vinaigre de vin sucré. "Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas le chocolat qu'on doit sentir."