Vin de Liège: dernier jour de vendange

A Oupeye, Paul-Henri Burrion s'est rendu dans une des vignes du domaine de "Vin de Liège". Pour ce dernier jour des vendanges, 40 saisonniers bénévoles sont à l'action. Le domaine est une coopérative qui associe à l'objectif économique, des objectifs sociaux et environnementaux. Le vin belge, souligne par ailleurs Carlo, n'est plus du tout marginal.

Vendanges à Liège - On n'est pas des pigeons (137/183) - 21/10/2021

Principalement implantées en région liégeoise, les vignes de Vin de Liège se trouvent sur la zone située entre Basses Vallées du Geer et la Meuse. Son sous-sol calcaire est identique à celui du Val de Loire ou la Champagne. Et son climat est légèrement plus chaud que celui du reste de la Belgique. La région réunit vraiment les conditions idéales pour produire des vins de qualité.

Le vignoble en chiffres et activités

Vin de Liège, c’est, figurez-vous: 16 hectares de vignes,

90 000 pieds

avec une production de 120 000 bouteilles en 2020 Ce n’est que du bonheur, c’est le plaisir de la vigne, de la camaraderie avec les copains, les copines. Les vendanges se sont terminées cette année avec quarante saisonniers bénévoles très motivés. "Ce n’est que du bonheur, c’est le plaisir de la vigne, de la camaraderie avec les copains, les copines." , nous confie l'un d'eux. Il faut repérer les grappes qui sont correctes pour faire un bon vin et puis on coupe. Le travail est bien fait de façon méticuleuse et conscentieuse: "Il faut repérer les grappes qui sont correctes pour faire un bon vin et puis on coupe.", nous précise une bénévole. Les pieds choisis sont résistants aux maladies, "ce qui permet de réduire le traitement de manière drastique", précise Alec Bol, administrateur-délégué du vignoble. Vin de Liège a opté pour une viticulture respectueuse de l’environnement, qui engendre moins de résidus toxiques sur les raisins et dans les sols. Le vignoble dispose d’une certification biologique attribuée par l’organisme Quality Partner.

Un projet à vocation économique et sociale

Il y a aussi des objectifs sociaux et environnementaux. Pour financer ce projet économique et social, Alec Bol peut compter sur 2 300 coopérateurs. Il souligne: "On a démontré qu’il y avait moyen de récolter du capital d’une autre manière, avec un objectif qui n’est pas qu' " économique ". Il y a aussi des objectifs sociaux et environnementaux."

Les vins

La gamme de vin est large: blanc sec, vin orange, vin rouge et vin effervescent. Alec Bol nous sert Les Eloides. C'est un blanc sec. Qu'il nous décrit: "Il y a une bonne fraîcheur, mais aussi une certaine rondeur qui permet de ne pas avoir une agression par l'acidité. Il est très aromatique, très fruité." Le prix des bouteilles - vin blanc, rosé, rouge, orange - varie de 10 à 20 euros.

