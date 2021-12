View from my Window tome 2 : écouter battre le coeur de l'humanité à un moment unique de son existence

Barbara Duriau:" View from my window" - On n'est pas des pigeons (157/183) - 26/11/2021 Barbara Duriau, c'est la binchoise qui cartonne. Sa page Facebook a été créée juste au début des ennuis Covid: "View from my window". Un groupe s'est formé et y a publié des photos témoignant de ce que chacun voyait de chez lui. Et, Barbara a fait un bouquin avec toutes ces photos. Aujourd'hui, elle en sort un deuxième avec le reste des photos récoltées sur la page Facebook. Ces bouquins, dit-elle, "c'est la vue de quelqu'un quelque part dans le monde quelle qu'elle soit".