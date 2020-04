" View from my window ", le groupe Facebook qui fait du bien !

C’est une Belge qui a eu l’idée de rassembler les confinés du monde entier… Et le succès est au rendez-vous ! Depuis sa création le 23 mars, la page de Barbara Duriau compte plus de 80.000 personnes. Leur point commun : partager la vue depuis leur fenêtre. Tout simplement.

Je ne m’attendais pas à un tel engouement !

Nous raconte cette graphiste vivant dans un appartement de 27m2 à Amsterdam. "C’est incroyable… J’ai imaginé ce groupe parce que je suis passionnée de voyages et que je me demande toujours comment les gens vivent au quotidien. Là, avec la quarantaine obligatoire, mon interrogation était d’autant plus grande… ". Et la réponse, elle la trouve vite. L’aventure, ici, ne nécessite pas de sac à dos. Il suffit juste de regarder par la fenêtre et de prendre une photo, une seule. " Je me suis dit qu’on allait être collé à la même vue pendant des semaines et quand on vit à Liège ou à Miami, ce n’est pas vraiment le même décor... Au début, il y avait beaucoup de belles photos, alors certains n’osaient pas poster la leur et c’était dommage car pour moi, ce groupe n’a de sens que si elle propose des vues différentes."