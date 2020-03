Vie amoureuse et familiale au temps du confinement

La consigne générale est toujours la même : il faut limiter les déplacements au maximum et éviter tous ceux qui ne sont pas essentiels. Dans ces cas particuliers, les déplacements restent aujourd'hui autorisés mais chacun est appelé à les gérer avec la sagesse et la prudence qui s'impose.

En situation de garde alternée, puis-je me déplacer pour aller chercher mes enfants ?

Le confinement chamboule aussi bon nombre de vies amoureuses et familiales lorsqu’il s’agit de devoir se déplacer pour entretenir ces relations.

Qu'en est-il si je n'habite pas sous le même toit que mon partenaire ?

Les mesures actuelles prévoient de limiter les contacts à votre famille (personnes qui vivent sous le même toit) et éventuellement à une personne supplémentaire.

Vous pouvez donc rendre visite à votre partenaire amoureux mais il faut en tous cas éviter de le faire si un des deux tombe malade ou présente des symptômes grippaux. De plus, le fait que les personnes concernées fassent partie ou non de groupes jugés à risques (santé précaire, diabète, affections respiratoires chroniques, etc) doit aussi être pris en considération.