Vers une pénurie de masques pour enfants ?

Ruée sur les masques enfants - On n'est pas des pigeons (163/183) - 07/12/2021 Masques pour les enfants de plus de six ans, les parents se sont rués en magasin. Avec Françoise Walravens, on essaye de voir si tous les rayons seront réapprovisionnés ou s'il y a risque de pénurie. Dans les pharmacies, dans les merceries, les rayons ont de fait été pris d'assaut et les clients vont devoir patienter quelques jours mais il n'y aura pas de rupture à long terme. Il y a, cela dit, une alternative: le masque fait maison avec un tissu prédécoupé et un tutoriel facile à trouver sur le net. Tous ces masques sont payants.