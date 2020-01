Verre Jupiler de 30cl : pas le bienvenu partout !

Jupiler de 30cl - © Mark Renders - Getty Images

Dans plusieurs établissements autour du stade d’Anderlecht, le passage au verre de 30cl reste en travers de la gorge de quelques patrons de café. Pour eux, impensable d’augmenter le prix de la bière au comptoir et vendre la " 30 cl " au même prix que la " 25 " représenterait de trop grosses pertes financières. De plus, la plupart des clients restent attachés à leur bonne vieille " 25 "…

Du côté d’AB Inbev, on justifie cette nouveauté : " Le secteur des cafés est sous pression depuis des années. Le but est de faire revenir les clients en suscitant leur curiosité. C’est ce qu’on veut faire avec cette nouveauté. Nous avons fait des évaluations, il y a des réactions différentes mais globalement, les responsables de cafés et les clients sont positifs ".

Manifestement, ce n’est pas l’avis de tout le monde… Mais comme les verres de Jupiler 25 sont appelés disparaître, les cafetiers qui veulent continuer à servir leur bière en format 25 cl devront se débrouiller pour trouver d’autres verres.