Vendre en seconde main en hypermarché, c'est possible !

Un appareil photo dont vous voulez vous défaire, une montre que vous ne portez plus... Les hypermarchés font leur entrée dans l'économie circulaire .

Ca ce n’est pas certain. En effet, les prix sont ici fonction de l’offre et de la demande.

L’avantage ce n'est donc pas de vendre au prix le plus haut du marché mais d’écouler la marchandise rapidement.

Ainsi, votre ancien appareil photo, même performant, se revendra probablement moins bien qu’un gsm, les usages en la matière ayant radicalement changé… L’avantage ce n'est donc pas de vendre au prix le plus haut du marché mais d’écouler la marchandise rapidement, sans entrer en discussion avec plusieurs clients potentiels et de repartir avec la somme en poche. Voire même un peu plus. Gilbert Debes, directeur du Cora le précise : " Soit Cash Converters paie le client directement en cash, soit la somme est mise sur la carte Cora et le client bénéficie alors d’un bonus de 10%, à dépenser dans ce cas dans la grande surface."