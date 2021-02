Vélos et pièces détachées : toujours des ruptures de stock

Explosion de la demande, ruptures de stock, depuis un an, le marché du vélo a été chamboulé par la crise sanitaire. Des effets qui se font toujours sentir aujourd’hui.

Il n’est pas rare de devoir attendre encore actuellement plusieurs mois avant d’obtenir le vélo de ses rêves. Des délais d’attente qui se prolongent parfois jusqu’en 2022. Depuis un an, et le premier confinement, la pratique du vélo a explosé et les ventes ont suivi (pour les vélos électriques ou traditionnels). Mais toutes les chaînes de fabrication ont été impactées par ces bouleversements, si bien qu’aujourd’hui beaucoup de marchands de vélos accusent de multiples ruptures de stock que ce soit pour les vélos ou les pièces détachées. Les réparations et les entretiens sont donc également touchés par ces problèmes d’approvisionnement. Vu cette situation, certaines marques annoncent déjà des hausses de prix tant sur les vélos que sur les pièces détachées.