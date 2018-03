Vélos électriques: tous conformes?

Le SPF Economie a récemment lancé une grande campagne de contrôle des vélos électriques. Un coup de sonde sur un marché en pleine expansion et au total, seulement huit modèles de vélos électriques ont été retenus et contrôlés. Résultat de ce coup de sonde: aucun n’était conforme à la législation.

Attention donc si vous roulez avec les engins ci-dessous:

1. Basy 315 de la marque Wayscral

2. Elops 500 E de la marque B’Twin

3. Beta/Zoom aria de la marque Netbike

4. Atmosphere/Harmony S7 de la marque Mifa

5. Sundvall Sabada

6. Urban City/E-times city, fabricant Denver

7. X-tract dames vendu et produit par I-tek

8. Bizfolding vendu et produit par Bizbike

Dans cette liste, vous avez des marques qui ont fait faillite, qui ne commercialisent plus ce modèle ou qui ont promis de faire les modifications mais en attendant, en tant que consommateur, si vous avez acheté ce vélo, faites valoir vos droits en exigeant soit qu'il soit adapté soit qu'il soit partiellement remboursé. Et si vous avez le moindre problème, rendez-vous sur le site du Service de Médiation pour le Consommateur.

Rappel de vélos électriques "E-City" chez Décathlon

Bon à savoir également: Décathlon vient de rappeler plusieurs types de vélos électriques "E-City" pour manque de conformité aux règles et notamment aux règles de sécurité. Consciente de la gravité des faits, la marque propose même aux victimes d'échanger leur vélo contre un nouveau modèle ou de les rembourser.

Avant d’acheter un vélo électrique, votre premier réflexe de consommateur doit donc être de vérifier avec le vendeur en magasin si une série d'indications obligatoires sont bien présentes. Le marquage CE, l'année de construction, le nom et l'adresse du fabricant, indication de la série et du type de vélo électrique. Si vous avez déjà ça, ce sont déjà de bonnes bases. Et puis n'hésitez pas à regarder les conseils de magazines comme Test-Achats.