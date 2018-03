Vous les avez peut-être aperçus dans les rues de Bruxelles, ces panneaux publicitaires tirés par des vélos. Il s'agit de Vélocom, un nouveau concept de publicité verte! La publicité verte, c'est quoi? C'est une publicité qui ne produit aucun CO2 puisqu'elle est tirée par des vélos. Mais ce n'est pas tout, le concept de publicité verte va encore plus loin explique Aurel Zola, cofondateur de Vélocom: "On a insisté pour qu'au niveau de la conception aussi on soit à fond dans l'écologie. Les vélos sont récupérés, on les achète en deuxième main et on les retape dans notre atelier. Le métal de l'armature de la bâche et de la vitrine d'exposition est également récupéré. Nous le récupérons auprès d'un artisan soudeur." C'est d'ailleurs pour cette raison que les vélos sont de couleur verte. La priorité à l'écologie s'applique aussi aux campagnes qu'ils acceptent de véhiculer explique Charles Druat: "Nous nous permettons de refuser certaines campagnes publicitaires comme tout ce qui nuit à la santé par exemple: alcool et cigarettes. Mais aussi ce qui nuit à l'environnement. Vous ne verrez jamais de publicité pour des concessionnaires ou des marques de pompes à essence sur nos bâches publicitaires!". Aurel et Charles ont décidé de proposer ce type de service car ils trouvaient que les petits commerces de proximité n'avaient pas beaucoup de possibilités pour faire parler d'eux à des prix corrects. Résultat: beaucoup de petits commerces ferment leur porte faute de visibilité. Aujourd'hui des banques, des festivals, des petits magasins et des musées se sont déjà laissés séduire par Vélocom...

Vous choisissez le jour et le quartier Vélocom, le nouveau concept de publicité verte à Bruxelles! - © Tous droits réservés Les campagnes publicitaires durent entre 4 et 6 jours et par jour les vélos circulent 4 ou 6h, généralement c'est 4 jours/6 heures par jour. Nous avons fait le calcul pour voir à combien revient une campagne publicitaire Vélocom. Les bâches: c’est 50 euros de l’heure. Si on prend 6 heures par jour pendant 4 jours, ça fait 1200 euros. La vitrine: c’est 60 euros de l’heure, si on prend 6 heures par jour pendant 4 jours, ça fait 1440 euros. Pour comparer avec une campagne publicitaire dans les métros de la STIB par exemple, pour un panneau de 2 mètres carrés vertical dans 56 stations de métros. Pour 100 panneaux 14.350€ la semaine, pour 200 panneaux 28.700€ la semaine, pour 300 panneaux c’est 43. 050€ la semaine. Charles Druat, cofondateur Vélocom: "Le samedi est définitivement le jour le plus demandé de la semaine car les gens ont le temps de se promener et de faire les magasins. Il y a donc un plus gros impact. En semaine, c'est plutôt le mercredi vu que les parents prennent généralement congé pour s'occuper de leurs enfants." En ce qui concerne le quartier c'est vous qui choisissez! L'avantage des vélos c'est qu'ils ont accès à des endroits où les voitures publicitaires n'ont pas accès. Pensez au piétonnier par exemple: les vélos ont le droit d'y circuler et attirent facilement le regard des passants. Vélocom propose deux types de publicités: la bâche sur laquelle vous imprimez ce que vous voulez et la vitrine d'exposition dans laquelle vous pouvez exposer des articles de votre magasin ou simplement la remplir d'affiches afin d'obtenir une visibilité à 360 degrés. Les bikers répondent également aux éventuelles questions des passants explique Aurel Zola: "Ce sont de véritables ambassadeurs de la marque. Ils ne sont pas juste là pour pédaler, il y a un véritable travail de communication derrière." Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les vélos sont de sortie mais à certaines conditions... En effet, si le vent souffle à plus de 20km/h, les vélos sont en incapacité de sortir les bâches car ce serait trop dangereux. La bâche est en effet trop légère que pour résister à de grands vents.

Une publicité qui attire l'oeil Vélocom, le nouveau concept de publicité verte à Bruxelles! - © Tous droits réservés Nous avons demandé aux passants dans la rue ce qu'ils pensent de ce type de publicité... et leur réaction était plutôt positive. Ce monsieur, fan de mobilité douce, s'est d'ailleurs arrêté pour prendre les vélos en photo: "C'est plus lent que ce que l'on a l'habitude de voir. J'ai donc l'impression que c'est une forme de communication qui va être reçue plus facilement que les autres types de communication qu'on voit partout". Un peu plus loin, un autre monsieur dégaine son smartphone pour immortaliser l'instant: "Je l'ai vu au loin donc je me suis approché pour voir le vélo de plus près. J'ai pris une photo que je vais partager sur Facebook parce que je trouve ça génial comme concept! Pas de CO2 et pas de bouchons, c'est vraiment pratique." Il explique même qu'il pourrait se laisser tenter par ce nouveau concept de publicité s'il avait un commerce à mettre en avant... Cette jeune fille trouve que les panneaux sont beaux et attirent l'œil: "Dans les arrêts de bus, les affiches sont souvent abîmées, on y fait plus trop attention. Ici les vélos bougent avec la publicité donc ça attire l'œil." La start-up voit les choses en grand, les vélos sandwichs arriveront bientôt à Liège, Namur, Gand et Anvers.

Pas les premiers à proposer de la publicité écologique Vélocom, le nouveau concept de publicité verte à Bruxelles - © Tous droits réservés Vélocom, le nouveau concept de publicité verte à Bruxelles - © Tous droits réservés L’entreprise "Eco street communication" lancée par deux jeunes carolos Géry Boschenski et François Wartel propose aussi une publicité écologique. Leur business: tagger les rues des villes avec de la publicité écologique mais surtout PROPRE. Comment font-ils ? Concrètement, vous choisissez votre design, ils le découpent dans un pochoir métallique et ensuite ils vont tagger les endroits de la ville les plus fréquentés par les piétons à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’eau de pluie récupérée. Votre visuel se retrouve donc imprimé là où il y a du passage : des arrêts de bus, passages pour piétons les bancs dans les parcs… Le principe écologique de leur publicité a des limites si on prend en compte qu'ils se déplacent en camionnette et qu'ils utilisent un groupe électrogène pour faire fonctionner le matériel. Une publicité légale C'est tout a fait légal parce qu'il y a un vide juridique en la matière. La loi stipule qu’il est interdit d’apposer des publicités sur le domaine public. Or, "Eco Street communication" ne fait que retirer de la crasse sans rien apposer et rien n'interdit de nettoyer le domaine public... Ce sont des petits malins…