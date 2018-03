Vélo de course : je m'équipe chez Decathlon ou chez le vélociste?

Ils pédalent en rang d’oignon, traversent de magnifiques paysages. Avec leurs mollets musclés et leurs dos courbés, Tom Boonen et ses co-équipiers donnent envie d’enfourcher un vélo. Le retour du printemps marque aussi l’ouverture de la saison cycliste. Mais avant de se lancer à corps perdu sur les routes ardennaises et les campagnes flamandes, un minimum d’équipement s’impose.

On a payé 3 fois plus cher chez le vélociste

Molly Meyvish, vendeuse chez Decathlon - © Tous droits réservés

Adrien Pire, vélociste chez Adrian's Bike à Nivelles - © Tous droits réservés

On est partis du principe qu’on allait parcourir une cinquantaine de kilomètres par semaine. Avec Charles, cycliste chevronné et passionné, nous avons comparé les prix. Chez Decathlon, le vélo nous a coûté 450 euros contre 1.440 euros chez le vélociste. Quant à l’équipement, on a déboursé 185 euros chez Decathlon, près de 500 euros dans le magasin spécialisé. Au final, le vélociste coûte donc près de trois fois plus cher.

Rien de surprenant car les deux services ne sont en rien comparables. "Dans les deux magasins, on en a pour son argent", explique Charles. Pour ce passionné de deux-roues, "chez Decathlon, le rapport qualité-prix est imbattable mais c’est un matériel moins perfectionné et plus bas de gamme". "Le budget d’un vélociste est plus élevé mais le conseil et la qualité des matériaux sont de loin supérieurs", conclut Charles.

Les deux enseignes ne boxent donc pas dans la même catégorie. Decathlon, c’est parfait si vous débutez et que vous faites de petites distances. Par contre, une fois que vous aurez pris de l’assurance et que vous allez parcourir 100 voire 200 kilomètres par semaine, vous aurez sans doute envie d’un matériel plus solide et plus adapté à vos besoins. Dans ce cas-là, c’est chez le vélociste que vous trouvez votre bonheur…