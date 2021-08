Végétaliser son habitat, le concept qui séduit toujours plus

Les toitures plates bitumineuses se comptent par milliers dans une ville comme Bruxelles, par exemple. Ce sont des espaces bien souvent perdus et oubliés, des espaces a priori sans valeur. Mais, imaginez que toutes ces surfaces noires et désertiques soient recouvertes de végétation ! Le pari n’est pas si fou. Et cela pourrait peut-être même résoudre en partie la question du réchauffement climatique et pas seulement.

La végétalisation des toitures est un secteur en pleine croissance. Nous nous sommes rendus dans la pépinière de Floratoit, une entreprise wallonne qui a décidé d’en faire sa spécialité. La demande y est croissante et les possibilités toujours plus nombreuses.

En fonction de l’épaisseur que l’on va choisir, je dirais que la variété de plantes va pouvoir augmenter presque à l’infini.

Olivier Fernandez, cogérant de Floratoit, nous en livre les principales catégories : "La toiture la plus répandue, c’est la toiture extensive. C’est-à-dire sur environ six à huit centimètres de substrat, où on va retrouver principalement une famille sélectionnée de sédums, plante grasse qui se contente d’assez peu d’eau. On peut retrouver dans la même épaisseur de substrat aussi les sedums accompagnés de quelques vivaces. Mais, si on commence à augmenter l’épaisseur de substrat, dix, 15, 20 centimètres, on peut retrouver des lavandes, mais aussi quelques graminées, des pâquerettes, des rosiers… En fonction de l’épaisseur que l’on va choisir, je dirais que la variété de plantes va pouvoir augmenter presque à l’infini."

Les plantes qui poussent dans cette pépinière sont toutes destinées à poursuivre leur vie sur une toiture en Belgique ou même au Grand-Duché du Luxembourg où nous avons visité un des chantiers de la société Floratoit.

Nous avons d’abord sur l’étanchéité une toile anti-racine… Nous avons ensuite une membrane de drainage et de rétention d’eau… Et au-dessus du substrat, on met le tapis végétal.

Sur une toiture plate de 300 mètres carrés recouvrant un nouvel immeuble, l’une de ses équipes répand un substrat, de la matière organique mélangée à des granulés d’argile expansée (Argex), sur plusieurs centimètres d’épaisseur. Avant cela, il y avait déjà d’autres couches à installer, comme nous l’explique sur place Philippe Cambron, coordinateur de chantiers chez Floratoit : "Nous avons d’abord sur l’étanchéité une toile anti-racine pour empêcher la végétation de venir passer outre du drainant et de proliférer sur l’étanchéité. Nous avons ensuite une membrane de drainage et de rétention d’eau, sur laquelle on vient mettre sept centimètres de substrat. Et au-dessus du substrat, on met le tapis végétal."