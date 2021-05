Vague de faux SMS au nom de bpost, attention arnaque !

Faux SMS Bpost - On n'est pas des pigeons (80/183) - 11/05/2021 Beaucoup de personnes reçoivent pour le moment des SMS signés Bpost leur signalant que leur colis est en route alors qu'elles n'ont rien commandé. Attention, il s'agit d'un message frauduleux vous signalant aussi que vous avez gagné un smartphone et vous demandant vos coordonnées bancaires pour régler les frais d'envoi. Bpost ne vous demandera jamais ces coordonnées par SMS, il s'agit de l'oeuvre de pirates informatiques qui ont réussi à se procurer votre numéro de portable. Il faut donc se méfier et, le cas échéant, signaler l'arnaque au Centre belge pour la Cybersécurité.